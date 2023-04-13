واشنطن تمنع السفارة الروسية من وضع الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت والأمريكيين

صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن واشنطن منعت السفارة الروسية هذا العام من وضع أكاليل الزهور على المسلة التذكارية للجنود السوفييت والأمريكيين في الولايات المتحدة.

وأشار أنطونوف إلى أن السلطات الأمريكية رفضت السماح للسفارة الروسية بوضع أكاليل الزهور على المسلة تخليدا لذكرى الجنود السوفييت والأمريكيين في الولايات المتحدة هذا العام.

وقال السفير الروسي: "في العام الماضي حرمنا من نفس الشيء هذا العام. لا يمكننا وضع الزهور وأكاليل الزهور على المسلة تخليدا لذكرى الجنود السوفييت والأمريكيين."

وأضاف "قضية فظيعة.. ذهب دبلوماسيونا إلى ألاسكا وأرادوا وضع أكاليل الزهور على قبور الجنود السوفييت والأمريكيين والكنديين بمقبرة في فورت ريتشاردسون، وتم منعنا مرة أخرى".

وفي عام 2022، رفض الجانب الأمريكي السماح للسفارة الروسية بعقد حفل سنوي لوضع إكليل الزهور في مقبرة أرلينغتون المخصصة لذكرى الاجتماع التاريخي للقوات السوفيتية والأمريكية في نهر إلبه.

المصدر: تاس