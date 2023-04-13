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نائب رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم تناول قضية محطة زابوروجيه خلال اجتماع G7

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نائب رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم تناول قضية محطة زابوروجيه خلال اجتماع G7
Globallookpress LaPresse / Roberto Monaldo
نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاياني
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أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاياني أنه يعتزم طرح قضية محطة زابوروجيه الذرية خلال اجتماع دول مجموعة السبع في اليابان.

وأجرى تاياني يوم الخميس اتصالا هاتفيا بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي.

وكتب تاياني على "تويتر" في أعقاب المكالمة: "ندعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن المحطات الذرية في أوكرانيا".

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وكانت إيطاليا قد دعت في وقت سابق إلى إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الذرية.

وصرح تاياني في وقت سابق بأن عملية السلام في أوكرانيا قد تبدأ باتفاقات بشأن ضمان أمن المحطة المذكورة.

بدوره، اعتبر المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أن الفرص للتوصل إلى اتفاق بشأن ضمان أمن محطة زابوروجيه لا تزال قائمة، لكنه ليست كبيرة.

المصدر: تاس

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