قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك إن تسريب الوثائق السرية الأمريكية المتعلقة بإعداد الهجوم الأوكراني المضاد لن بؤثر على الخطط العسكرية لسلطات كييف.

في مقابلة نشرت يوم الخميس مع صحيفة وول ستريت جورنال قال بودولياك: أن اختراق شبكة الوثائق السرية الأمريكية المتعلقة بخطط واشنطن وحلف شمال الأطلسي الخاصة بإعداد القوات المسلحة الأوكرانية لهجوم مضاد لن يؤثر على الخطط العسكرية لسلطات كييف.

ووفقا له، الوثائق التي نشرت على الإنترنت ليس لها أي أهمية تشغيلية، وليس لها أي تأثير على الوضع على خط المواجهة أو على خطط هيئة الأركان العامة.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية بدأوا تحقيقا بسبب تسريب وثائق سرية تتعلق بخطط واشنطن وحلف شمال الأطلسي الخاصة بإعداد القوات المسلحة الأوكرانية لهجوم مضاد. تم نشر الكثير من المواد التي تكشف جداول تسليم الأسلحة وعدد القوات.

المصدر: تاس