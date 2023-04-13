ترودو يزعم بوجود رابط بين "هجمات قراصنة روس" ودعم بلاده لأوكرانيا

زعم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن الهجمات المزعومة على البنية التحتية الكندية من قبل قراصنة موالين لروسيا، قد تكون مرتبطة بالمساعدة التي تقدمها كندا إلى أوكرانيا.

وقال ترودو ذلك اليوم الخميس، خلال زيارة إلى مقاطعة ساسكاتشوان، مشيرا في رده على سؤال الصحفيين حول هذا الموضوع إلى أن "موقف كندا الثابت من دعم أوكرانيا يقلق القراصنة الموالين لروسيا'.

ولفت في هذا الصدد إلى أن "مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إضعاف مساعدة كندا لأوكرانيا".

يُشار إلى أنه في 10 أبريل، أفادت قناة CBC بأن المتسللين، في وقت سابق من هذا العام، ربما تمكنوا من الوصول إلى البنية التحتية للعديد من شركات الغاز الكندية التي لم يتم ذكرها، وتسببوا في وقوع أضرار جسيمة لها.

هذا وقد ذكر ترودو في 11 أبريل الجاري، أن البنية التحتية للطاقة الكندية لم تتأثر بالقراصنة. ولم يحدد رئيس الوزراء بعد ذلك ما إذا كانت مثل هذه الهجمات قد حدثت بالفعل.

المصدر: تاس