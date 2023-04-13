أكد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق طوني شافير أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي لا يرأف بحال جنوده في أرتيومفسك (باخموت)، لأن خسارة المدينة بصورة نهائية "ضربة لسمعة قوات كييف".

وقال شافير في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر: "بالنسبة إلى زيلينسكي، هناك الكثير من الأمور المتعلقة به على المحك. ولسوء الحظ ، سيفعل كل ما في وسعه للحفاظ على صورة أن أرتيومفسك لن تستسلم، حتى لو أدى هذا الدفاع غير المنطقي عن المدينة إلى خسارة السرايا والألوية".

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وأضاف شافير أن القوات الأوكرانية في أرتيومفسك تعاني من مشاكل تتعلق باللوجستيات والمعدات العسكرية.

هذا وقد أعلن الأمريكيون سابقا أنه في الواقع، تخضع المدينة بالفعل لسيطرة القوات الروسية، ولكن طالما بقي أوكراني واحد على الأقل داخل حدودها، ستستمر كييف في الادعاء بأن كل شيء تحت السيطرة.

وكان مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، قد أكد أن كافة المراكز الإدارية والمصانع في المدينة تخضع لسيطرة الوحدات الروسية.

المصدر: نوفوستي