مجلس الدوما يطلب تنظيم لقاء مع السفيرة الأمريكية في موسكو

أفاد رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي بيسكاريف، إنه تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية الروسية لترتيب لقاء مع السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي.

وقال إنه من المتوقع أن تشارك في اجتماع اللجنة المقرر هذا الشهر، كجزء من مناقشة التحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وأكد: "توجهت أمس إلى وزارة الخارجية الروسية لطلب تنظيم لقاء مع السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي... نحن منفتحون على حوار بناء وننتظر لين تريسي، لحضور اجتماع اللجنة المقرر في هذا الشهر ".

وأشار إلى أنه في إطار عمل اللجنة، تم جمع مواد واسعة النطاق حول تطوير الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وأوضح: "أود معرفة سبب عدم رغبتها في الإجابة عن الأسئلة في مجال الأمن البيولوجي الدولي، وفي الوقت نفسه، نحن على استعداد للاستماع إلى تفسيرات من سفيرة الولايات المتحدة في روسيا".

ووافق مجلس الاتحاد بالإجماع يوم الأربعاء، على تقرير اللجنة البرلمانية التي تحقق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وقد تم دعم الوثيقة بالفعل من قبل مجلس الدوما.

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المصدر: نوفوستي