باتروشيف: الاستخبارات الغربية تعمل على تنشيط الخلايا النائمة للإرهابيين في شمال القوقاز

اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أجهزة الاستخبارات الغربية، بالعمل على تنشيط الخلايا النائمة للإرهابيين والقوميين والمتطرفين في شمال القوقاز.

وأشار باتروشيف في تصريح اليوم الخميس، إلى أن الخلايا المسلحة في شمال القوقاز كثفت أعمالهما الدعائية والتجنيدية.

ودعا إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في منطقة شمال القوقاز، وكذلك تعزيز الدور التربوي الوطني مع جيل الشباب.

وأوضح أن الشركات غير الحكومية الأجنبية للعمالة الوافدة تعمل على التحريض على القومية والانفصالية والانقسام الديني والاجتماعي في شمال القوقاز.

كما أشار إلى أن عدد الجرائم ذات الطابع المتطرف ارتفعت في شمال القوقاز بمقدار الثلث العام الماضي.

وقال إن الأنجلو ساكسون وأتباعهم وراء انتشار الدعوات لأعمال الشغب والهجمات الإرهابية في شمال القوقاز.

كذلك اتهم واشنطن بممارسة ضغوط على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، في محاولة لجر مواطنيها إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأشار رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن محاولات نشر إمكانية تطبيق قواعد الشريعة بدلا من القوانين العلمانية في الوعي العام لا تزال مستمرة في مناطق شمال القوقاز الفيدرالية.

المصدر: تاس