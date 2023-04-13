بولندا تمنع بث قناة "RT" العربية ووكالة "سبوتنيك"

قررت السلطات البولندية منع وكالة "سبوتنيك عربي" وقناة "RT" الناطقة بالعربية من البث على أراضيها.

وتعليقا على ذلك قالت مديرة قناة "RT العربية" مايا مناع، في قناتها على "تيليغرام": "والآن في بولندا ... منعوا قناة RT العربية، على ما يبدو، أرسلت سلسلة من المنشورات في وسائل الإعلام الغربية حول نجاح "المعلومات المضللة" حافزا إلى أولئك الذين يسعون للتملق".

تجدر الإشارة إلى أن قرار السلطات البولندية منع بث قناة "RT" دخل حيز التنفيذ يوم 10 أبريل الجاري.

وفي وقت سابق منعت بولندا بث قنوات "RT" الناطقة بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.

وتشن الدول الغربية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي حملة ضد وسائل الإعلام الروسية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وتسعى الدول الغربية من خلال القيود والمنع المفروض على وسائل الإعلام الروسية إلى حجب أي وجهة نظر أخرى أو زاوية نظر أخرى للأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT