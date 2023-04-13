الكرملين ينتقد استفزاز الصين عبر تايوان

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عدم جواز استفزاز الصين بمساعدة تايوان.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، تعليقا على تقييم استخباراتي أمريكي سابق بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر الجيش بالاستعداد لفرض سيطرة عسكرية على تايوان بحلول عام 2027، حيث قال إن "موقف روسيا معروف جيدا، فنحن ندين بشدة أي أعمال استفزازية من جانب دول ثالثة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضح حول الجزيرة. ونحن نعتبر استفزاز الصين أمرا غير مقبول".

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وقد تصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان أوائل أغسطس الماضي، فيما أدانت الصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، هذه الزيارة، ورأت في هذه الخطوة دعما من جانب الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت في المقابل مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وقد توقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة جزيرة تايوان عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشانغ كاي شيك في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان. ثم استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

المصدر: نوفوستي