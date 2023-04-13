تصريح ملفت لبيسكوف: الجميع يسمع بوتين حتى لو كان يهمس همسا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا حاجة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قناة "تليغرام" لأن "الجميع يستمع إلى كلماته على أي حال".

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جاء ذلك وفق ما قاله بيسكوف خلال إفادته الصحفية اليوم الخميس، حيث تابع: "إن العالم بأسره يراقب كل تحركاته، والجميع يستمع إلى كلامه حتى إذا كان يقف في أحد الممرات ويتحدث هامسا".

وكان بيسكوف قد قال من قبل إن الرئيس الروسي لا يقرأ قنوات "تليغرام"، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضايا العسكرية، وإنه لا يخطط لإنشاء حسابات شخصية على الشبكات الاجتماعية على الرغم من الشعبية المتزايدة لهذا الشكل من التفاعل مع الجمهور بين كبار السياسيين.

المصدر: نوفوستي