بيسكوف ردا على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا: البحر الأسود لن يكون أبدا بحر الناتو

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول البحر الأسود، إن "البحر الأسود لن يكون أبدا بحر الناتو".

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وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية :"لفتت انتباهنا تصريحات كوليبا.. البيان نفسه يستند إلى تناقضين: الناتو ونزع السلاح مفهومان متعارضان".

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا دعا في وقت سابق إلى تحويل البحر الأسود إلى "بحر الناتو" وضرورة جعله منطقة منزوعة السلاح.

وتصرح قادة كييف بمن من فيهم فلاديمير زيلينسكي باستمرار بضرورة "استعادة" القرم وكافة المناطق التي أصبحت ضمن الأراضي الروسية (وفق استفتاء شعبي أجري بناء على طلبهم للانضمام إلى روسيا).

المصدر: نوفوستي