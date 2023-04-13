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الصين تنتقد الدور "السلبي" لواشنطن في شبه الجزيرة الكورية

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الصين تنتقد الدور
الزعيم الكوري الشمالي
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دانت الصين الدور "السلبي" للولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي باليستي.

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سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي
سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين لصحافيين، اليوم الخميس: "لدورة التوترات الحالية (...) أسبابها. التأثير السلبي للتدريبات العسكرية السابقة للولايات المتحدة ونشر الأسلحة الاستراتيجية حول شبه الجزيرة (الكورية) واضح للجميع".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن الجيش الكوري الجنوبي يجري تحليلا لمعرفة نوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها وغيرها من المعلومات.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ الباليستي اليوم بعد 17 يوما من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قالت إنه تفجر على ارتفاع 500 مترا في الجو.

المصدر: أ ف ب

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