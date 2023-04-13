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ريابكوف: دول "بريكس" مستمرة في النمو والتوسع في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب

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ريابكوف: دول
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن دور دول "بريكس" مستمر بالنمو لتشكيل عالم متعدد الأقطاب، ويعد تطوير التعاون في هذه الرابطة أولوية غير مشروطة بسياسة موسكو الخارجية.

وأضاف ريابكوف، "النسخة الجديدة لمفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي تقول إن البشرية تمر بعصر من التغيير الثوري، ويستمر تشكيل عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلا. تم تصميم هذا النظام العالمي الجديد ليعكس الحقائق الحديثة، في ضوء غياب التوازن".

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وأشار نائب الوزير إلى أنه "في ضوء هذا، بالطبع، يستمر دور مجموعة بريكس كمجموعة اجتازت بالفعل مرحلة التأسيس وأعلنت نفسها بثقة في العديد من المجالات، في النمو".

وأكد ريابكوف أن تطوير التعاون في إطار  بريكس يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا. "نحن على ثقة من أن المستقبل ينتمي إلى هياكل قادرة على الاستجابة بمرونة للتحديات الناشئة، وإظهار التضامن والتعاون".

وتكتل "بريكس" يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي العام 2006، أنشأت روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التي تحولت بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها عام 2011 إلى "بريكس". 

وتربط الدول الأعضاء اتفاقيات مصرفية ونقدية لتبادل العملات وزيادة التجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

المصدر: تاس

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