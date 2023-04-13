هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB: أياد أوكرانية وروسية معارضة تقف وراء الهجوم الإرهابي في بطرسبرغ

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB أن الهجوم الإرهابي الذي قتل فيه المراسل العسكري فلادلين تاتارسي في مدينة بطرسبرغ نظمته الأجهزة الأوكرانية الخاصة وعملاؤها.

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جاء ذلك في بيان للهيئة أصدرته صباح اليوم الخميس، حيث تابع البيان بأن عناصر من المعارضة الروسية في الخارج كذلك متورطة في تنسيق هذا العمل الإرهابي.

وأشارت الهيئة إلى أن جريمة القتل تم إعدادها مع داريا تريبوفا من قبل المواطن الأوكراني، يوري دينيسوف، الذي سلمها العبوة الناسفة من خلال خدمة التوصيل، وقد ثبت أن دينيسوف وصل إلى موسكو من كييف، فبراير الماضي، عبر أراضي لاتفيا، وبعد الهجوم الإرهابي، 3 أبريل، طار إلى تركيا عبر أرمينيا، ويتم الاستعداد الآن لوضعه على قائمة المطلوبين دوليا.

وقد ارتكبت تريبوفا العملية الإرهابية كنتيجة للدعوات المتكررة من قادة صندوق مكافحة الفساد ليونيد فولكوف وإيفان جدانوف.

وكان انفجار قد وقع في مدينة بطرسبرغ، 2 أبريل الجاري، في مقهى "ستريت بار" وسط المدينة، أسفر عن مقتل المراسل العسكري مكسيم فومين الشهير بفلادلين تاتارسكي، فيما أظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة لحظة دخول مشتبه بها، تبين أنها داريا تريبوفا، والتي تم القبض عليها في اليوم التالي للهجوم الإرهابي، ووجهت إليها تهم ارتكاب عمل إرهابي بفعل جماعة منظمة، وحيازة متفجرات بطريقة غير مشروعة.

المصدر: نوفوستي