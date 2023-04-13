"واشنطن بوست" تنشر معلومات عن الشخص الذي سرب وثائق البنتاغون السرية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشخص الذي يقف وراء التسريب الهائل لوثائق عسكرية أمريكية سرية، عمل في قاعدة عسكرية ونشر أسرارا حساسة تتعلق بالأمن القومي، في مجموعة على الإنترنت.

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وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن التسريب تم بناء على مشاركة من عضو في مجموعة الدردشة على منصة ديسكورد، التي ظهرت فيها الوثائق، حيث كان المسرب يعرف باسم "OG" على المنصة.

وأضافت: "نشر أحد المشاركين المعروف بـ "OG" في تجمع مكون من حوالي عشرين شخصا على منصة ديسكورد المشهورة بين اللاعبين في عام 2020، رسالة تحتوي على اختصارات ومصطلحات غريبة في العام الماضي".

وتحدثت الصحيفة إلى أحد أعضاء المجموعة، الذي قرأ بعناية رسالة "OG"، بالإضافة إلى مئات الرسائل الأخرى التي نشرت على مدار عدة أشهر.

وزعم المتحدث أنها "ترجمات تقريبية لوثائق استخباراتية سرية"، مشيرا إلى أن "OG" جلب هذه المواد إلى منزله من عمله في "قاعدة عسكرية".

وقال: "ادعى OG أنه قضى على الأقل جزءا من يومه داخل منشأة آمنة تحظر الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، والتي يمكن استخدامها لتوثيق المعلومات السرية الموجودة على شبكات الكمبيوتر الحكومية أو التخزين المؤقت من الطابعات ".

ويحقق البنتاغون في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرا إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، نشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".

المصدر: "واشنطن بوست"