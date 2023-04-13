تايوان: رصد 26 طائرة حربية و7 سفن تابعة للجيش الصيني حول الجزيرة

أعلنت القوات المسلحة في تايوان عن اقتراب 26 طائرة و7 سفن صينية من الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد

ووفقا للبيان الذي نشر على حساب وزارة الدفاع في "تويتر" اليوم الخميس: "خلال الفترة من الساعة 6:00 من صباح الأربعاء، 12 أبريل، حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس، 13 أبريل، تم تسجيل اقتراب 26 طائرة و7 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني حول تايوان".

وأشار البيان إلى أن 14 طائرة عبرت ما يعرف بـ "الخط الوسطي" في مضيق تايوان، ودخلت منطقة التحكم الجوي للدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، بما في ذلك مقاتلات J-16 وJ-10 وSU-30.

وأوضح أن تايوان قامت بإرسال طائرات وسفن دورية جوية وبحرية لمراقبة الوضع، ونشرت أيضا منصات إطلاق صواريخ على الأرض.

يذكر أن الجيش الصيني بدأ السبت الماضي تدريبات على مدى 3 أيام بالقرب من الجزيرة، كتحذير للقوات الانفصالية، على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة، حيث التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، وعقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.

المصدر: سبوتنيك