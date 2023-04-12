وزير خارجية سعودي أسبق يعلق على الاتفاق بين الرياض وإيران (فيديو)

أكد وزير الخارجية السعودي الأسبق، نزار مدني، أن الاتفاق السعودي الإيراني سيحقق الاستقرار للمنطقة بشكل عام، معتبرا أن الرعاية الصينية ضمانة لالتزام إيران بهذا الاتفاق.

وأضاف مدني، خلال لقاء مع برنامج "الليوان"، على قناة "روتانا خليجية"، أن الاتفاق من أهم الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية على مستوى العالم، حيث أقدمت المملكة على الموافقة عليه بعد أن لاحظت جديّة من طهران ورغبتها في التوصل إلى اتفاق، فضلا عن سعي الرياض إلى "تصفير المشكلات" في منطقة الشرق الأوسط.

د.نزار مدني: الاتفاق "السعودي – الإيراني" سيحقق الاستقرار للمنطقة بشكل عام، والرعاية الصينية ضمانة لالتزام إيران بهذا الاتفاق#نزار_مدني_في_ليوان_المديفر@almodiferpic.twitter.com/CFR9u2CaPh — الليوان (@almodifershow) April 12, 2023

وأضاف مدني أن الهدف الأساسي من ذلك تأمين الاستقرار للمملكة والمنطقة بصفة عامة، لأن منطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو تحقيق التنمية الذي لا يُمكن أن يتم دون وجود استقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، فضلا عن ضمانة بكين للاتفاق حيث تعد الصين قطبا دوليا مؤثرا ذا مصداقية، وتمتلك أوراق ضغط كثيرة على إيران تدفعها إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق.

المصدر: عاجل