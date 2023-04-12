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السفارة الروسية: ضغوط الاتحاد الأوروبي على بلغراد متهورة وغير مسؤولة

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السفارة الروسية: ضغوط الاتحاد الأوروبي على بلغراد متهورة وغير مسؤولة
Globallookpress
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أكدت سفارة روسيا في صربيا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي مارسوا عشية بحث مجلس الأمن قضية كوسوفو في 27 أبريل، الضغوط على بلغراد لتنفيذ التزامات مختلقة لم تتعهد بها بريشتينا أصلا.

وقالت السفارة في بيان: "عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في كوسوفو وميتوخيا، يركّز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بصورة شرعية على مشكلة استمرار إرهاب راديكاليي ألبان كوسوفو ضد الصرب في الإقليم".

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وأضافت: "نرحب بتصريحات فوتشيتش خلال اجتماعه مع كارولين زيادة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، والتي قال فيها إنّ بلغراد تصر على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، واحترام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1244".

وتابعت: "أوضح ألكسندر فوتشيتش بوضوح الخطوط الحمر لبلغراد. فما سبب هذه الهستيريا في الاتحاد الأوروبي، وماذا عن التهديدات ضد صربيا؟".

المصدر: نوفوستي

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