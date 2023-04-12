"واشنطن بوست" تكشف عن سبب تأجيل كييف هجومها المضاد

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا قررت تأجيل هجوم الربيع المضاد بسبب الظروف الجوية ونقص الذخيرة.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هجوم الربيع كان فرصة حاسمة لكييف، لكن العملية تأخرت بسبب الظروف الجوية وبطء إمدادات المعدات العسكرية ونقص الذخيرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا زاد من مخاوف خلق حالة من الجمود في منطقة النزاع.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية في وقت سابق عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله، إن الهجوم المضاد قد يبدأ الصيف المقبل.

وأكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، وستكون الفرصة متاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه.

المصدر: تاس