القوات البرية في الجيش الإيراني تعلن تعزيز طائراتها المسیرة للحرب الإلکترونیة

أعلن قائد القوات البریة في الجيش الإيراني عن تعزيز الطائرات المسیرة لقواته في مجال الحرب الإلکترونیة.

وأشار نائب قائد القوة البریة العمید نوذر نعمتي إلى أن تحدیث وإعادة إنتاج المعدات یسببان في إستقرار القوة الدفاعية للقوة البریة للجیش، لافتا إلى تعزیز الطائرات المسیرة في مجال الحرب الإلکترونیة.

وأضاف: "القوة البریة قامت بتصمیم أسلحتها وأنظمتها بما یتناسب مع الحروب المستقبلیة"، مشيرا إلى تعزیز نطاق التشغیل لصواریخ فجر 5، حیث بإمكانها ضرب الهدف بدقة بالغة وتدمیره فضلا علی تعزیز قابلیة الصواریخ الأرضیة المضادة للدروع لتدمیر الهدف علی مدی 8 کلم.

وأكد العميد نعمتي دخول الطائرات المسیرة المتزودة بأنظمة الحرب الإکترونیة إلی المنظمة القتالیة للقوة البریة للجیش الإيراني للمرة الأولی، مشددا على أن كل هذه القدرات تعمل على تحسين البنیة الدفاعية للبلاد في مواجهة التهديدات القادمة.

المصدر: "إيسنا"