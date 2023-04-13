آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /12.04.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v42g
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- الحرب النفسية.. الجيش الروسي يستخدم مسيّرات ناطقة في العملية العسكرية الخاصة
- مصدر: متطوعون من بلدان البلطيق يحاربون إلى جانب روسيا في منطقة زابوروجيه
- ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي يهدد أمن العالم بأسره
- واشنطن تفرض عقوبات على شركات إماراتية وتركية وصينية "تتعاون مع روسيا ضد أوكرانيا"
- إسبانيا تكشف عدد الجنود الأوكرانيين الذين يخضعون للتدريبات على أراضيها
- فرنسيون يشككون في قدرة أوكرانيا على تنفيذ هجوم مضاد ضد القوات الروسية