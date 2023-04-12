موسكو تطلب من يريفان توضيحات بشأن مشاركتها في المناورات الأمريكية في أوروبا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا طلبت من أرمينيا توضيحات رسمية بشأن المشاركة في التدريبات الأمريكية في أوروبا.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تشويه سمعة تعاون دول المنطقة، وجذبها إلى أشكال مختلفة من التفاعل تحمل طابعا معاديا لروسيا وحتى طابع روسوفوبيا. وتؤدي الأعمال المماثلة لحلف الناتو إلى زعزعة الاستقرار في مناطق مختلفة ونمو إمكانات الصراع وإنشاء خطوط فاصلة جديدة. وطلبنا توضيحات رسمية من شركائنا الأرمن حول مشاركتهم في مناورات حلف الناتو. سنحدد ردنا بعد تلقي الرد".

كما أشارت إلى أن "تخلي يريفان عن إجراء مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أراضيها مؤسف ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية آرام توروسيان بأن أرمينيا تخطط للمشاركة في المناورات العسكرية التي تجريها قيادة القوات البرية الأمريكية في أوروبا "KFOR" وقوات "Sabre Junction" العام الجاري.

وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن وزارة دفاعه أخبرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم جدوى إجراء مناورات لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة في أراضي البلاد. وفي منتصف فبراير الماضي أفاد رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أناتولي سيدوروف بأن مناورات المنظمة ستعقد في قرغيزستان.

المصدر: نوفوستي