الخارجية الروسية: اتخذنا إجراءات لتخفيف التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا اتخذت فورا بعد حادث إطلاق النار على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، إجراءات بهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "في 11 أبريل الجاري وقع حادث مسلح على خط التماس على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بالقرب من التجمع السكني تيخ".

وأضافت: "لسوء الحظ يوجد هناك قتلى وجرحى، وفق المعلومات الموجودة. واتصل ممثلو القوات المسلحة وحرس الحدود الروسية المرابطون في المنطقة على الفور بالمسؤولين في كل من أرمينيا وأذربيجان واتخذوا إجراءات بهدف تخفيف حدة التوتر".

وأضافت أن "ما حدث يؤكد مرة أخرى على حاجة باكو ويريفان إلى ضبط النفس المتبادل، وكذلك المراعاة الشاملة للاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

المصدر: نوفوستي