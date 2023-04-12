كوريا الشمالية تتعهد بالبدء في مشاريع فضائية نشطة

تعهدت كوريا الشمالية، بمتابعة المزيد من مشاريع التطوير الفضائية بمناسبة اليوم العالمي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء، وسط مخاوف من إطلاقها المحتمل لقمر صناعي للتجسس العسكري هذا الشهر.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كوريا الشمالية لديها استعداد "ثابت" لتحويل نفسها إلى قوة فضائية عالمية لأن الفضاء الخارجي ملك للبشرية جمعاء، وليس شيئا تحتكره أو تمتلكه دولة معينة.

وقالت كوريا الشمالية إن مشاريع تطوير الفضاء في البلاد تحرز تقدما "بحيوية" تماشيا مع روح معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على أن للدولة ذات السيادة الحق في استخدام الفضاء الخارجي سلميا.

جاء التقرير في الوقت الذي قالت فيه كوريا الشمالية في وقت سابق إنها ستستكمل الاستعدادات لوضع أول قمر صناعي استطلاع عسكري لها في المدار بحلول أبريل.

في ديسمبر من العام الماضي، نشر النظام السري صورا بالأبيض والأسود لسيئول وميناء في إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب العاصمة، قيل إنه تم تصويره من "قمر صناعي تجريبي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سلطت كوريا الشمالية الضوء على الذكرى العاشرة لتأسيس الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير الأقمار الصناعية.

المصدر: "يونهاب"