الكرملين: روسيا لديها بيانات حول مشاركة مواطني دول "الناتو" في الأعمال العسكرية بأوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تعلم بتورط دول "الناتو" بما كان يحدث في أوكرانيا دون تسريب أي وثائق أمريكية.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع: "نحن مثل الجميع، لا نعرف مدى مصداقية هذه الوثائق"، لكنه شدد على أن روسيا "حتى مع تجاهل هذه الوثائق" تعرف ولديها معلومات تفيد بأن عددا من المدربين من دول "الناتو" بما في ذلك من بريطانيا، وكذلك المقاتلين، يشاركون في الأعمال العسكرية بأوكرانيا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت بتسريب وثائق سرية لـ "البنتاغون" تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف، حيث تضمنت بعض هذه الوثائق معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن 9 منها تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة وحلفاء "الناتو" الآخرين، وتضمنت وثائق أخرى معلومات حول وجود مقاتلين من دول "الناتو" في أوكرانيا، كما يشاركون بالتدريب.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فقد فتحت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية تحقيقا بسبب تسريب هذه الوثائق

المصدر: تاس