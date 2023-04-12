"يونهاب": الولايات المتحدة ستتعاون مع كوريا الجنوبية في مسألة التنصت على مسؤوليها

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إن واشنطن ستتعاون مع سيئول في قضية وثائق البنتاغون المسربة، وتنصت الولايات المتحدة على كبار مسؤولي الأمن في سيئول.

وأضاف بارك جين، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أن الولايات المتحدة تتعامل مع القضية بجدية.

وأفاد بارك في وقت سابق من اليوم، بأن الكثير من المعلومات الواردة في الوثائق ملفقة، مشيرا إلى ضرورة تقصي الحقائق في الوقت الراهن.

وردا على سؤال حول استعداد سيئول للتواصل مع واشنطن حول هذ القضية، أجاب بارك أنه "لا يوجد موضوع لا يمكن مناقشته بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ومن جانبه نفى مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، مزاعم التنصت ووصفها بـ "السخيفة والكاذبة".

المصدر: يونهاب