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ريابكوف: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء لافروف وبلينكن

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ريابكوف: من السابق لأوانه الحديث عن لقاء لافروف وبلينكن
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء يضم بين وزيري الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار ريابكوف، خلال رده على سؤال صحفي حول هل طلب الجانب الأمريكي عقد لقاء بين الوزيرين في نيويورك، إلى أنه لم يتم حتى الآن، حل مسألة منح التأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في فعاليات مجلس الأمن الدولي.

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وأضاف ريابكوف: "حتى الآن، لم يصدر الجانب الأمريكي تأشيرات الدخول لأعضاء الوفد الروسي، إذن عن أي اجتماعات ولقاءات يمكن الحديث ولم يتم حتى حل مثل هذه المشاكل الفنية".

المصدر: نوفوستي

 

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