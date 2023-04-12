بكين تعلق على تقارير عن استعدادها لفرض منطقة حظر طيران فوق تايوان

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، بأن الوزارة لا تمتلك أية معلومات حول استعداد بكين لفرض منطقة حظر طيران فوق جزيرة تايوان.

ونصح وانغ ون بين الصحفيين بالتواصل مع الجهات المختصة ذات الصلة بمثل هذه القرارات، لأخذ المعلومات الصحيحة.

وذكرت وكالة Reuters في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصين تخطط لفرض منطقة حظر طيران فوق الجزء الشمالي من جزيرة تايوان في الفترة ما بين الـ 16 - 18 من أبريل الجاري.

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي.

الزيارة التي أدانتها جمهورية الصين، ورأت في هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي