كيف استقبل المصريون رائد الفضاء يوري غاغارين بعد رحلته التاريخية؟ (فيديو)

في 12 أبريل عام 1961، أصبح يورى غاغارين، أول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجى والدوران حول الأرض في 108 دقائق على متن مركبة الفضاء السوفيتية فوستوك 1.

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ويعد "غاغارين" رائد فضاء سوفيتى (9 مارس 1934 - 27 مارس 1968)، حيث تم تدشين يوم صعود غاغارين للفضاء كيوم عالمي يحتفل فيه رواد الفضاء.

وجرى إطلاق السفينة " فوستوك – 1" في الساعة التاسعة والدقيقة السابعة من صباح يوم 12 أبريل عام 1961 (حسب توقيت موسكو) من مطار بايكونور، وبعد القيام بدورة واحدة حول الأرض هبطت السفينة على الارض في الساعة العاشرة والدقيقة 55 و34 ثانية بعد مرور 108، وفيما بعد جرى استقبال حافل لغاغارين بموسكو وحصل على الشهرة في العالم.

وبعد عودة غاغارين للأرض قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بإرسال دعوة لغاغارين لزيارة مصر بعدما قام بتهنئة نيكيتا خروشوف بنجاح الاتحاد السوفيتي في إطلاق أول إنسان إلى الفضاء.

واستقبل عبد الناصر رائد الفضاء في منزله بمنشية البكري، مقدما له أولاده خالد وعبد الحميد وعبد الحكيم وهدى ومنى وأهداه قلادة النيل التي ارتداها في اليوم التالي، وهو جالس إلى جوار ناصر في مهرجان الشباب، حيث توج كلمته بأن مستقبل الدنيا في أيدي الشباب الذي يستطيع أن يحول الحلم إلى حقيقة.

وظهر غاغارين خلال زيارته لمصر في برنامجين بالتليفزيون أحدهما وجها لوجه الذي قدمته تماضر توفيق، والثاني ضيوف القاهرة، وقامت المذيعة الرائدة آمال فهمي بإجراء حوار إذاعي معه على الناصية بدأته بالتحية الروسية: دوبري أوترا فأجابها جاجارين بالعربية: صباح النور.. وتسأله آمال: تحب تسمع إيه؟ فيجيبها: أغنية روسية تقول: أنا أؤمن أيها الأصدقاء أن قوافل الصواريخ ستحملنا بسرعة إلى الأمام.. من نجمة إلى نجمة، وعلى الدروب النائية، وفى الكواكب البعيدة.. البعيدة.. ستبقى آثارنا هناك.

المصدر: RT