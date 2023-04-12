موسكو: أبلغنا واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالإطلاق الاختباري لصاروخ باليستي عابر للقارات من موقع "كابوستين يار".

وأضاف نائب وزير الخارجية: "نعم، يتم وفق النظام المعتمد سابقا، إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات والصواريخ الباليستية من الغواصات".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع "كابوستين يار" بمقاطعة آستراخان جنوب غربي البلاد.

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وأشارت الوزارة إلى أن القسم القتالي من الصاروخ، أصاب هدفه المفترض بدقة في موقع "ساري شاغان" في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي