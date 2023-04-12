ترامب يؤكد عدم انسحابه من السباق الرئاسي حتى لو أدين

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لن ينسحب من السباق الرئاسي 2024 إذا أدين بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وسأل المذيع عبر قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون، ترامب عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعل المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 ينسحب من السباق. فقال ترامب: "لا، لن أنسحب أبدا.. هذا ليس أمر أفعله".

سأل كارلسون ترامب خلال مقابلتهما في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" كيف سيرد في منتصف حملته رئاسية إذا تم تقديم هذه القضية الجنائية للمحاكمة وتمت إدانته. وأجاب ترامب: "قانون التقادم انقضى. من الصعب تصديق ذلك... يقولون إنه لا توجد جريمة. ليس هناك، لا يوجد أي شيء. فكر في الأمر. لقد مررت بسبع سنوات من التحقيقات".

ثم انتقد عدة قضايا ضده وضد مصالحه، بما في ذلك قضية الاحتيال الضريبي التي أدينت بها منظمة ترامب العام الماضي، لكنه أضاف: "التجمعات الآن أكبر بعد أن أصبح الحماس أكثر من أي وقت مضى".

المصدر: axios