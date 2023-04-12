حول آفاق ترشح بايدن لولاية ثانية .. ترامب يذكّر بإجابة غريمه الديمقراطي عن البيض

شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إمكانية إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن لولاية ثانية عام 2024، ملمحا إلى أن حالته العقلية والصحة لا تسمح بذلك.

وفي حوار مع قتاة فوكس نيوز الثلاثاء، قال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بايدن يمكن أن يعاد انتخابه: "أنا أراقبه كما تراقبونه أنتم. ربما يكون من غير المناسب بالنسبة لي أن أقول ذلك، لكني لا أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك".

وتابع: "هناك شيء خاطئ معه. رأيت إجابته على شاشة التلفزيون حول ما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة. كان يتحدث مع رجل لطيف للغاية يدعى آل روكر. أقصد أنه سئل سؤالا بسيطا جدا، ولكن كانت هناك إجابة مطولة عن البيض وما إلى ذلك".

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وأضاف: "لا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك".

وكان بايدن أكد الاثنين خلال مشاركته في الاحتفالات التي تقام في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح، أنه يخطط للترشح لولاية جديدة في انتخابات 2024.

وعندما سئل "هل ستشارك في دحرجة بيض عيد الفصح (تقليد يعود تاريخه إلى عام 1878) بعد عام 2024؟".، أجاب: "أنوي أن أشارك في 3 أو 4 أحداث أخرى كهذه وربما 5 أو 6!"، وأضاف: "أخطط للترشح ولكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

المصدر: "فوكس نيوز"