الجيش الهندي: مقتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار في البنجاب

أعلن الجيش الهندي عن مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار في محطة باتيندا العسكرية في البنجاب.

وقال الجيش في بيان "تم الإبلاغ عن حادث إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل محطة باتيندا العسكرية"، مؤكدا أنه "تم العثور على 4 ضحايا، وأن عملية التحقيق جارية، وتم إخطار وزارة الدفاع بالحادث".

في حديث لصحيفة The Indian Express، أكد كبير مفتشي الشرطة في باتيندا، غولنيت سينغ كورانا، أن "شيئا ما قد حدث"، مبينا أن الجيش لم يشارك التفاصيل.

وأفاد بأن "عمليات التمشيط الداخلي للجيش مستمرة، وأن الهجوم لم يكن هجوما إرهابيا ويبدو أنه تطور داخلي في المحطة العسكرية".

وقالت مصادر إن بعض الأسلحة اختفت من وحدة مدفعية في المحطة قبل يومين، وأن عملية البحث جارية عن هذه الأسلحة المفقودة.

يذكر أن باتيندا هي منشأة عسكرية مهمة وتضم مقر 10 فيالق، والتي تخضع لسلطة القيادة الجنوبية الغربية ومقرها جايبور.

المصدر: The Indian Express + tribune india