أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن على الرئيس فلاديمير زيلينسكي الاستقالة، أو تعديل سياسته.

واعتبر سوسكين أن السياسة الحالية تؤدي إلى التعدي على حقوق وحريات الملايين من الأوكرانيين، فضلا عن تدمير الدولة الأوكرانية.

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وأضاف: "لذلك، إما أن تغير السلطات مسارها، أو يجب على زيلينسكي الاستقالة".

وأشار إلى أن حكومة أوكرانيا تخفي البيانات حول الخسائر التي تتكبدها قوات كييف.

وكشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في وقت سابق عن حصيلة قتلى قوات كييف في محاولاتها بدعم غربي لوقف تقدم الجيش الروسي، وأكد أنها فاقت الـ300 ألف قتيل.

المصدر: RT