ترامب يرجح عدم ترشح بايدن ويعلق على البكاء أثناء محاكمته
Globallookpress Ron Sachs/Consolidated News Photos
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رجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عدم ترشح الرئيس الحالي جو بايدن للرئاسة في انتخابات 2024.
وأضاف ترامب في أول لقاء له مع "فوكس نيوز" منذ التحقيق معه: الموظفون كانوا يبكون أثناء محاكمتي".
وسبق أن أعرب بايدن عن نيّته الترشّح لانتخابات 2024 لكنّه لم يطلق حملته رسمياً حتى الآن.
وفي مقابلة قصيرة أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، لمّح بايدن مجدداً إلى نواياه الانتخابية، وقال "أنوي الترشح الآن، ولكنّنا لسنا مستعدّين للإعلان عن ذلك بعد".
المصدر: وكالات