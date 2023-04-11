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برلماني بلجيكي ينتقد تصريح ماكرون حول ضرورة استقلالية أوروبا

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برلماني بلجيكي ينتقد تصريح ماكرون حول ضرورة استقلالية أوروبا
Legion-Media
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انتقد البرلمان الأوروبي فيليب لامبرت، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي دعا فيها إلى خط أوروبي مستقل عن واشنطن في العلاقات مع بكين.

وأوضح لامبرت أن "تصريحات ماكرون، جاءت في وقت أعلنت فيه بكين إطلاق مناورات حول تايوان".

وأضاف: "مرة أخرى، كان من الأفضل عليه تجنب ذلك، بصراحة، أيضا من أجل مكانة فرنسا، إذا كان يريد أن يكون لفرنسا نفوذ في أوروبا، فهذه ليست أفضل طريقة لذلك. أود أن أشير أيضا إلى أن فكرة السيادة الأوروبية قد أحرزت بعض التقدم بسبب وباء كورونا والأزمة الأوكرانية".

وقال: "أنا من مؤيدي الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، ولكن هذا لا يعني الإبقاء على مسافة واحدة، والانعزال عن الولايات المتحدة بغض النظر عن الحالات والظروف".

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المصدر: وكالات 

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