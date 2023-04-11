واشنطن تحث الجبل الأسود على الانضمام إلى مواجهة روسيا في المجال الإعلامي

دعا المبعوث الأمريكي الخاص، جيمس روبين، سلطات الجبل الأسود إلى الانضمام لواشنطن وحلفائها في مواجهة روسيا في المجال الإعلامي.

وقال روبين خلال زيارته للجبل الأسود، يوم الثلاثاء: "هذه مسألة يجب أن تتولاها الحكومة الجديدة بشكل عاجل".

وأضاف المبعوث أنه على الجبل الأسود "أن تنتبه إلى المعلومات غير الصحيحة" التي تنشرها روسيا والصين عن البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

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وأكد روبين أن الجانب الأمريكي قد اتصل بهذا الشأن بالأشخاص الذين سيتولون مناصب في حكومة الجبل الأسود المقبلة.

يذكر أن الجبل الأسود شهدت مؤخرا الانتخابات الرئاسية، التي جرت الجولة الثانية منها يوم 2 أبريل، والتي فاز فيها مرشح المعارضة، وزير التنمية الاقتصادية السابق ياكوف ميلاتوفيتش.

وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية تم حل البرلمان في البلاد، ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية الجديدة في 11 يونيو المقبل.

المصدر: نوفوستي