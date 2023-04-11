إسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية مع حلول الأسبوع الأخير من رمضان و"يوم القدس" في إيران

نشرت إسرائيل منظومات دفاع جوي إضافية في عدة مناطق مؤخرا، على خلفية التوتر الأمني على كل الجبهات منذ بداية رمضان، وتأهبا للأسبوع الأخير من رمضان، و"يوم القدس" في إيران.

وذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي أن مقاتلين من وحدة الكوماندوز تمركزوا في وسط البلاد، لدعم وتعزيز الشرطة الإسرائيلية وتعزيز الشعور بالأمن في مراكز المدن، وذلك بعد صدور تعليمات من جانب وزير الأمن بالخصوص.

وقال الموقع إن القوات الخاصة وبالتعاون مع وحدة المستعربين وسرية المظليين، اعتقلت خلية مسلحة في جنين بعد تبادل إطلاق نار.

وأفاد الجيش الاسرائيلي في بيان بأن المسلحين خططوا لتنفيذ عملية خلال المدى القريب.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن أحد الأسباب لتعزيز القوات في نهاية الأسبوع القادم، كونه يتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحلول "يوم القدس" الإيراني، والذي يتميز بأنشطة معادية لإسرائيل بأشكال مختلفة.

وأوضح أن هذا ما دفع الجيش الإسرائيلي للتأهب لإطلاق أي قذائف، أو أنشطة سيبرانية وغيرها من العمليات.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي