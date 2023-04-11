نتنياهو يمنع اليهود من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء، لن يُسمح لليهود بدخول المسجد الأقصى حتى انتهاء شهر رمضان.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي أجروا تقييم شامل للوضع الأمني في إسرائيل وتم على أثره منع اليهود من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان.

اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم المسجدَ الأقصى، وسط انتشار وحراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ، عكرمة صبري، تأكيده إخلال الجانب الإسرائيلي بتفاهمات تم التوصل إليها في وقت سابق، لوقف اقتحام المستوطنين للمسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان.

المصدر: وكالات