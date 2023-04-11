بريطانيا: وثائق البنتاغون المسربة تتضمن معلومات غير دقيقة

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن وثائق البنتاغون السرية المسربة حول النزاع في أوكرانيا تتضمن معلومات غير دقيقة، وحذرت من المعلومات المضللة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية، يوم الثلاثاء، أن "تسرب ما يعتقد أنه معلومات سرية أمريكية أظهر مستوى عاليا من عدم الدقة".

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وأضافت أنه على المتابعين إبداء الحذر في ما يخص الثقة بالمزاعم التي قد تكون عبارة عن معلومات مضللة.

يذكر أن البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية يحققان حاليا في تسريب عدد من الوثائق السرية للبنتاغون والوكالات الأمنية الأمريكية، والتي تخص النزاع في أوكرانيا والتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية ومستوى تجهيزها والأوضاع الميدانية بشكل عام، وعدد الخسائر وكميات الأسلحة والذخيرة المطلوبة وغير ذلك من التفاصيل العسكرية الحساسة.

المصدر: نوفوستي