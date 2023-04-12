آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /11.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- رئيس الوزراء الأوكراني: الهجوم المضاد قد يبدأ في الصيف
- دونيتسك تعرض على قوات كييف في أرتيوموفسك الاستسلام
- واشنطن تحث الجبل الأسود على الانضمام إلى مواجهة روسيا في المجال الإعلامي
- كندا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
- البيت الأبيض: لم نر أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة لروسيا
- كييف: وثائق البنتاغون المسربة لن تؤثر على خططنا العسكرية
- أردوغان: السلام في أوكرانيا لا يزال ممكنا
- بريغوجين: القوات الروسية تسيطر على 80% من أرتيوموفسك