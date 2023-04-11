جنرال ألماني يحذر من أن برلين لن تكون قادرة على تجهيز فرقة تابعة للناتو بحلول العام 2025

أفادت صحيفة Bild، بأن الجنرال الألماني، ألفونس مايس، أبلغ قيادة الجيش الألماني، بأن برلين غير قادرة على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه حلف الناتو في الوقت الراهن.

وأوضح مايس، أن ألمانيا غير قادرة على ضمان الاستعداد القتالي للفرقة التي تعهدت بوضعها تحت تصرف حلف الناتو بحلول العام 2025، وأنه يمكن توفير هذا الاستعداد بشكل "ضئيل ومحدود" .

ووفقا للصحيفة، أرسل مايس في أوائل مارس تقريرا لقيادة الجيش الألماني، أشار فيه إلى أن الاستعداد القتالي للقوات الألماني يمكن أن ينخفض، ​​بسبب استمرار نقص التمويل وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث يتعين على الجيش الألماني التخلي عن معداته، وبذل الكثير من الجهود والوقت في تدريب القوات الأوكرانية.

وأشار مايس، في تقريره إلى أن ألمانيا تعهدت بوضع فرقة مجهزة تتكون من حوالي 16.5 ألف عسكري، تحت تصرف حلف الناتو بحلول العام 2025، يعمل بها 79% من الأفراد، لكنها تفتقر تماما إلى المعدات العسكرية، وأن تهيئتها العسكرية ستكون ضئيلة ومحدودة.

وأضاف مايس في تقريره، أنه حتى لو لجأت ألمانيا إلى كامل احتياطاتها البرية، فهذا لن يكون كافيا، وسيكون هنالك أقل من 60% من المعدات تحت تصرف القوات الألمانية.

وألمح إلى المشاكل التي تواجهها ألمانيا في شراء أجهزة راديو جديدة لتحل محل الأجهزة القديمة، وأن تخصيص الأموال لهذه الأغراض لا يزال قيد المناقشة في لجنة الميزانية في البوندستاغ.

واختتم مايس، بالإشارة إلى أن نقص الموارد والدعم الهائل المقدم لأوكرانيا، وتنفيذ خطط الناتو ستؤدي إلى "مشاكل خطيرة في تدريب وحدات أخرى من القوات الألمانية البرية"، منوها بأنه إذا لم يتم تصحيح الوضع ، فإن الجيش لن يكون قادرا على الصمود في وجه المعارك الشديدة.

المصدر: تاس