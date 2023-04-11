لافروف يعلق على اتصالات واشنطن وبروكسل مع جيران روسيا

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على اتصالات واشنطن وبروكسل مع جيران روسيا بأن بلاده لا تمانع أي اتصالات متساوية في الحقوق وشفافة ومفيدة للطرفين وتتماشى مع القانون الدولي.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني مراد نورتلو، حيث تابع لافروف أن الاتصالات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي مع جيران روسيا لا يمكن أن تثير المخاوف إذا ما كان الحديث يدور عن "تفاعل متساو في الحقوق، مفيد للطرفين، شفاف، ويتم تنفيذه وفقا للقانون الدولي".

إلا أن السؤال المطروح هو محاولات الدول الغربية، وبدلا من الاستناد للمبادئ المذكورة، تحاول استخدام "التهديد والابتزاز"، وتجبر حلفاء روسيا على تقويض علاقاتها معها، وحينها وفقا للافروف، فإن روسيا "لن تخفي موقفها من مثل هذه المحاولات".

وتابع الوزير الروسي: "أصدقاؤنا الكازاخستانيون، وغيرهم من شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي أوراسيك، وفي منظمة شنغهاي للتعاون، يفهمون تماما عما يدور الحديث".

المصدر: RBC.ru