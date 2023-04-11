AP: قراصنة استولوا على سفينة تشغلها الصين في خليج غينيا

استولى قراصنة على ناقلة نفط تشغلها الصين في خليج غينيا بغرب إفريقيا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مؤسسة إدارة مخاطر تعمل في المنطقة اليوم الثلاثاء.

وفي حادثة هي الثانية من نوعها خلال أكثر من أسبوعين، صعد القراصنة على متن الناقلة "ساكسيس9" على بعد حوالي 300 ميل بحري جنوب غربي عاصمة ساحل العاج الاثنين، حسب مارتن كيلي، كبير المحللين في مؤسسة "إي أو إس ريسك غروب"، ومقرها لندن.

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ولم يتضح عدد أفراد طاقم الناقلة أو عدد القراصنة الذين شنوا الهجوم.

وأضاف كيلي "بينما تظل التفاصيل غامضة، هناك تفسيران محتملان معقولان. الأول: أن يكون الهدف من الحادثة الخطف وطلب فدية.. والثاني أن يكون الهجوم بدافع سرقة بضائع".

وخليج غينيا أخطر بقعة في العالم من حيث الهجمات على السفن. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في يونيو الماضي يدين بشدة القرصنة والسطو المسلح واحتجاز الرهائن في المنطقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"