 
مباشر

وسائل إعلام: بلدان الناتو لا تشعر بخيبة أمل من إخفاء البنتاغون لبعض المعلومات الاستخبارية

أخبار العالم

وسائل إعلام: بلدان الناتو لا تشعر بخيبة أمل من إخفاء البنتاغون لبعض المعلومات الاستخبارية
AP
مبنى البنتاغون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3pr

أفادت قناة "سي إن إن" بأن حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو لا يشعرون بخيبة أمل من أن واشنطن لم تشاركهم جميع المعلومات الاستخباراتية.

إقرأ المزيد
CNN: واشنطن تخشى من أن الوثائق المسربة قد تقوض العلاقات مع الحلفاء
CNN: واشنطن تخشى من أن الوثائق المسربة قد تقوض العلاقات مع الحلفاء

ونقلت القناة عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في الحلف قوله إن "معظم الدول لا تتشارك في كل شيء مع حلفائها".

وأشار المصدر: "لا يعمل ذلك بهذه الصورة".

وأعلنت القناة، سابقا، أن تسريب وثائق البنتاغون التي تدل على أن الولايات المتحدة كانت تتجسس ليس على خصومها فحسب بل وعلى حلفائها أيضا، أثار قلقا كبيرا لدى المسؤولين الأمريكيين الذين يخافون من أن هذا الوضع قد يعرض مصادرها للخطر ويقوض علاقاتها الهامة مع حلفائها. كما أفادت وسائل إعلام بأن الدول التي تجسست عليها الولايات المتحدة، وفق الوثائق المسربة، تنوي طرح هذا الموضوع لاحقا، لكنها تتوقع حاليا ظهور تعليقات رسمية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا