وسائل إعلام: بلدان الناتو لا تشعر بخيبة أمل من إخفاء البنتاغون لبعض المعلومات الاستخبارية

أفادت قناة "سي إن إن" بأن حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو لا يشعرون بخيبة أمل من أن واشنطن لم تشاركهم جميع المعلومات الاستخباراتية.

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ونقلت القناة عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في الحلف قوله إن "معظم الدول لا تتشارك في كل شيء مع حلفائها".

وأشار المصدر: "لا يعمل ذلك بهذه الصورة".

وأعلنت القناة، سابقا، أن تسريب وثائق البنتاغون التي تدل على أن الولايات المتحدة كانت تتجسس ليس على خصومها فحسب بل وعلى حلفائها أيضا، أثار قلقا كبيرا لدى المسؤولين الأمريكيين الذين يخافون من أن هذا الوضع قد يعرض مصادرها للخطر ويقوض علاقاتها الهامة مع حلفائها. كما أفادت وسائل إعلام بأن الدول التي تجسست عليها الولايات المتحدة، وفق الوثائق المسربة، تنوي طرح هذا الموضوع لاحقا، لكنها تتوقع حاليا ظهور تعليقات رسمية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي