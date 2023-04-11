رئيسة تايوان تدين المناورات العسكرية الصينية "غير المسؤولة"

أدانت رئيسة تايوان تساي إنغ ون المناورات العسكرية الصينية في مضيق تايوان، قائلة إن الصين لم تظهر "السلوك المسؤول" لدولة آسيوية كبرى.

وقالت تساي: "أنا (بصفتي الرئيسة) أمثل دولتي أمام العالم"، مشيرة إلى أن رحلاتها إلى الخارج بما في ذلك زيارتها للولايات المتحدة ليست أمرا جديدا، وإنها تتوافق مع توقعات الشعب التايواني.

وأضافت: "لكن الصين استخدمت هذا كذريعة لبدء التدريبات العسكرية، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة. هذا ليس موقف دولة كبيرة مسؤولة في هذه المنطقة ".

وجاءت مناورات الصين واسعة النطاق التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت أمس الاثنين ردا على اجتماع تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي خلال جولتها للقاء حلفاء تايوان الرسميين وغير الرسميين.

وأصدر جيش التحرير الشعبي تهديدا لدى اختتامه التدريبات. وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان "قواتنا متأهبة للقتال في جميع الأوقات ويمكنها القتال في أي وقت لتدمر بقوة أي شكل من أشكال استقلال تايوان ومحاولات التدخل الأجنبي".

المصدر: AP