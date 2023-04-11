آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /11.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
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- خبير أمريكي يحذر واشنطن من "اللعب بالنار" بسبب رغبتها في "هزيمة روسيا"
- باشاغا: ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي
- طائرات روسية تمحو مواقع أوكرانية مموهة
- منح أوسمة لقوات فاغنر في "باخموت"
- قوات فاغنر تجوب شوارع مدينة أرتيوموفسك