هل تتنصت الـCIA على كوريا الجنوبية؟

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن احتمال التنصت على الاجتماعات والمكالمات داخل مجمع المكتب الرئاسي في يونغسان من قبل وكالة المخابرات الأمريكية ضئيل.

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وقال مسؤول كوري جنوبي إن مكتب الرئيس وكل مكتب داخل مجمع المكتب الرئاسي في يونغسان مزود بأنظمة أمنية صارمة للغاية لمكافحة التنصت، كما نفى المكتب الرئاسي أيضا احتمال تسريب محتويات اجتماعات مجلس الأمن الوطني التي تجري في القبو المحصن في الطابق الثالث تحت الأرض، من خلال اعتراضها والتنصت عليها.

يأتي هذا التعليق في الوقت الذي كشفت فيه وثائق سرية مسربة لوزارة الدفاع نشرت على الإنترنت عن جمع معلومات استخباراتية أمريكية بشأن الحلفاء، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول كوري جنوبي كبير إن كوريا الجنوبية ستطالب الولايات المتحدة باتخاذ "الإجراءات المناسبة" بمجرد انتهاء التحقيق في وثائق البنتاغون المسربة التي تتضمن تفاصيل المخابرات الأمريكية.

وشكك المسؤول الكوري الجنوبي أيضا في صحة الوثائق، قائلا إن هناك ترجيحات بأن بعض المعلومات قد تكون ملفقة. كما قال مسؤول أمريكي كبير إن بعض الوثائق ربما تم تغييرها.

وكانت وسائل إعلام كشفت عن تسريب أكثر من 100 وثيقة سرية استخباراتية من وزارة الدفاع الأمريكية، في حادثة تعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة على هذا الصعيد.

وتتعلق الوثائق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط والمحيط الهادئ والإرهاب وغيرها من المواضيع، وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها فتحت تحقيقا في التسريب.

المصدر: يونهاب+ NBCNEWS