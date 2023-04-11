جندي روسي يتحدث عن تفضيل قوات كييف جثث المرتزقة الأجانب على جثث الأوكرانيين

أكد أحد مقاتلي قوات "أحمد" الروسية الخاصة أن العسكريين الأوكرانيين يسحبون جثث المرتزقة الأجانب من ساحات المقتال، قبل جثث الأوكرانيين.

وعلق المقاتل على تكتيكات القوات الأوكرانية على محور كريمينايا في جمهورية لوغانسك: "تسحب قوات كييف بشكل عام جثث المرتزقة، ويتركون جثث جنودهم. يتعاملون معهم كقطع لحم متناثرة، ولا أعرف كيف أصف الأمر بطريقة أخرى".

وأشار إلى أن مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية تحاول التحقيق في دفاع القوات الروسية على محور كريمينايا من أجل شن هجمات مضادة.

المصدر: RT