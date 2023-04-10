لندن تنفي أن تكون مقاتلة روسية كادت تسقط طائرة بريطانية

نفى مصدر في وزارة الدفاع البريطانية ما ورد في وثائق البنتاغون المسربة عن أن مقاتلة روسية "سو27"، كادت تسقط طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود خريف عام 2022.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن المصدر قوله: "هذه التقارير تحتوي على معلومات غير دقيقة ولا تعكس ما حدث في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق عن وثائق البنتاغون السرية المسربة، أن مقاتلة "سو-27" روسية كادت أن تسقط طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود خريف عام 2022.

المصدر: نوفوستي